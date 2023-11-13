«Плюшкин» из Новосибирска забил квартиру хламом и переехал жить в подъезд

Житель Новосибирска, подобно гоголевскому герою Плюшкину, в течение 10 лет копил в квартире разнообразный мусор и в итоге переехал жить в подъезд, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Соседи страдают от неприятного запаха и тараканов, но навести порядок не могут — мужчина не позволяет им выбросить весь хлам, утверждая, что так он утепляет жилье.

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Некоторое время назад новосибирец, помимо сбора мусора, развешивал по квартире мясо. После того как соседи пожаловались на трупный запах, полиция провела с ним беседу. Мужчина избавился от гниющего мяса, но продолжил забивать жилье хламом.

Квартира, которую он занимает, является муниципальной. Последние четыре года в ней отключены вода и свет за долги. В феврале мужчину оттуда выписали и предоставили ему комнату в другом доме, но он отказался переезжать. Поскольку квартиру опечатали, новосибирец поселился прямо в подъезде.