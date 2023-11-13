Уфологи опровергли миф о озерном чудовище в Тверской области

В озере Бросно в Тверской области не обитают чудовища, это всего лишь выдумка местного предпринимателя, который использовал легенду для привлечения туристов. Замкоординатор общероссийского научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Мария Семёнова подтвердила, что проведённые экспедиции и опросы местных жителей не выявили никаких следов чудовища. Легенда о чудовище связана с историческими преданиями и, возможно, с всплывающими брёвнами, которые могли быть приняты за необычные существа.