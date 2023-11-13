Девушка показала фото свадебного платья и вызвала панику у пользователей сети

Девушка по имени Тесса Коатс под ником @wheatpraylove показала свадебное платье и вызвала панику у пользователей сети. Фото наряда она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это реальная фотография, это не фотошоп, не панорама, не живое фото», — подписала девушка снимок. Коатс объяснила, что ходила в свадебный салон на примерку платьев и сделала фото одного из них.

На опубликованном снимке девушка стоит перед двумя зеркалами, однако на каждом из них она отображается в разных позах. В отражении левого зеркала руки Коатс опущены, а в отражении правого — руки девушки находятся на уровне живота и сложены в замок. При этом, помимо отражений, на снимке видно и саму девушку: на фото одна ее рука опущена, а вторая расположена на уровне живота, как на правом зеркале.

Под постом многие пользователи признались, что их напугал снимок свадебного платья. «Я посмотрела на фото, и у меня случилась паническая атака прямо на улице», «Это какой-то глюк в матрице», — написали пользователи под публикацией. «Все просто: при фотографировании при слабом освещении смартфоны сканируют слева направо. Любое движение будет запечатлено, даже если снимок не панорамный, она двигалась во время того, как делали фото», — объяснил происхождение кадра один из комментаторов.