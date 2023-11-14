Массаж голых ног пассажирки самолета вызвал гнев попутчиков

По данным издания, две женщины летели на рейсе из Шарлотты (Северная Каролина) в Орландо (Флорида) первым классом. Мать сидела на кресле у окна, а ее дочь рядом с ней. Во время полета младшая пассажирка разулась и протянула босую ногу в сторону родственницы. Последняя, в свою очередь, начала массировать ей ступни, что показалось неуместным их попутчикам.