Индийские фермеры выйдут на марш протеста из-за дефицита невест

Индийские фермеры из штата Карнатака намерены выйти на марш протеста из-за нехватки невест в сельской местности. Об этом сообщает Times of India.

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По словам фермеров, страна переживает "брачный кризис" из-за того, что женщины не желают выходить замуж в селах. Фермер Сантош признался, что он и его коллеги относятся к женщинам "как к королевам", но несмотря на это, семьи девушек не хотят выдавать за фермеров своих дочерей.

За последние годы число свадеб в селах Индии сократилось в два раза. Даже взрослые фермеры отправляют своих дочерей в города, чтобы те смогли найти себе мужчину с серьезной профессией и стабильным доходом.

У многих индийских фермеров уходят годы и даже десятилетия на то, чтобы обзавестись семьей. Местные жители надеются, что марш поможет привлечь внимание властей к проблеме.