Парень извлек из головы необычный предмет и озадачил пользователей Сети

Пользователь Reddit с ником ClappemCheekss опубликовал фото предмета, извлеченного из его головы. Необычная находка парня озадачила пользователей Сети.

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Автор публикации выложил снимок, на котором был изображен узкий продолговатый светлый предмет с темным вкраплением. Он рассказал, что вытащил это их своей головы.

«У меня зачесалась голова. Я нащупал крошечную шишку в месте зуда. Я подцепил ее ногтями и вытащил нечто. Не знаю, что за чертовщина», — подписал он фотографию.

Некоторые комментаторы удивились увиденному. «Думаю, это небольшой кожный рог. У меня было пару таких», «О боже, теперь у меня чешется голова», — высказались они. Также читатели портала пошутили, что автор поста превращается в какое-либо другое существо, например, в дикобраза или курицу. «В следующий раз снимите на видео, как вытаскиваете эту штуку. И у вас будет миллиард подписчиков на YouTube», — поиронизировал один из комментаторов.