Двухметровая «самая опасная птица в мире» вышла из океана на глазах у людей

В Австралии шлемоносный казуар, которого называют «самой опасной птицей в мире», поплавал в океане и вышел на берег. Об этом сообщает News.com.au.

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Редкое происшествие попало на видео благодаря местной жительнице Никита Макдауэлл. В ролике видно, как двухметровая птица медленно плывет к берегу, а потом выходит на пляж на глазах у людей. Макдауэлл сказала, что издалека казуар был похож на лох-несское чудовище.

Оказавшись на суше, птица отряхнулась и направилась к ближайшему лесу. Австралийка заметила, что животное истощено, и вызвала на место зоозащитников. Позже выяснилось, что казуар находился в хорошей форме, хотя и был немного утомлен заплывом.

Эксперт по этим птицам доктор Грэм Лауридсен рассказал, что казуары плавают нечасто, однако хорошо умеют это делать благодаря воздушным мешкам в теле, которые помогают им держаться на плаву. Шлемоносный казуар или южный казуар занесен в список видов, находящихся на грани исчезновения. Считается, что осталось не более четырех тысяч особей этого вида.

В 2004 году Книга рекордов Гиннесса назвала казуаров самой опасной птицей на Земле. Они также являются вторыми по величине из ныне живущих птиц после страусов. Их рост может достигать двух метров, а вес — 60 килограммов. Этих птиц отличают острые когти, длина которых может доходить до 10 сантиметров. В случае агрессии они могут нанести человеку серьезные увечья.