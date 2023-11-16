Жонглирование бензопилами и другие безумства, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

В 2023 году Всемирный день Книги рекордов Гиннесса приходится на 16 ноября. Первый экземпляр этой знаменитой книги вышел в 1955 году – 68 лет назад.

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Поначалу авторы – братья МакУайртеры – собирали в ней исключительно проверенные научные факты, но со временем в Книге рекордов Гиннесса все чаще стали появляться экстравагантные случаи.

За время существования Книги рекордов Гиннесса в ней оказались сотни невероятных историй. Подробнее о самых удивительных из них читайте в материале "Рамблера".

Мускулистый язык

В 2022 году англичанин Томас Блэкторн поднял при помощи языка 13 килограммов. Британцу пришлось тренироваться больше шести лет, чтобы научиться удерживать груз в течение пяти секунд. Чтобы поставить рекорд, Томас продел в проколотый язык крюк и подвесил на него четыре гири.

Девятиметровые ногти

Шридхар Чиллал из индийского города Пуна не стриг ногти с 14 лет. На момент, когда длина ногтей составила девять метров, Чиллалу было уже 66 лет. К слову, ногти на правой руке рекордсмен стриг для того, чтобы без проблем выполнять повседневные дела. А вот к ногтям на левой руке он решил не прикасаться.

Самолет на ужин

Французский артист Мишель Лотито вошел в историю не столько из-за своего музыкального таланта, сколько из-за гастрономических предпочтений. Из-за болезни Пика мужчина испытывал непреодолимую тягу к металлу и стеклу. Он начал употреблять эти вещи в пищу еще будучи подростком и за свою жизнь съел около девяти тонн металла, в том числе самолет Cessna 150. Несмотря на такую диету, Лолито удалось прожить до 57 лет.

Опасное жонглирование

Уроженец Словакии Милан Роскопф подбросил и поймал три бензопилы 62 раза летом 2009 года. Этот талант помог словаку попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд составил 35 раз.

Гремучие змеи во рту