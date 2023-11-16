Жонглирование бензопилами и другие безумства, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

Жонглирование бензопилами, самолет на ужин и другие безумства, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса
В 2023 году Всемирный день Книги рекордов Гиннесса приходится на 16 ноября. Первый экземпляр этой знаменитой книги вышел в 1955 году – 68 лет назад.
Поначалу авторы – братья МакУайртеры – собирали в ней исключительно проверенные научные факты, но со временем в Книге рекордов Гиннесса все чаще стали появляться экстравагантные случаи.
За время существования Книги рекордов Гиннесса в ней оказались сотни невероятных историй. Подробнее о самых удивительных из них читайте в материале "Рамблера".
Мускулистый язык
В 2022 году англичанин Томас Блэкторн поднял при помощи языка 13 килограммов. Британцу пришлось тренироваться больше шести лет, чтобы научиться удерживать груз в течение пяти секунд. Чтобы поставить рекорд, Томас продел в проколотый язык крюк и подвесил на него четыре гири.
Девятиметровые ногти
Шридхар Чиллал из индийского города Пуна не стриг ногти с 14 лет. На момент, когда длина ногтей составила девять метров, Чиллалу было уже 66 лет. К слову, ногти на правой руке рекордсмен стриг для того, чтобы без проблем выполнять повседневные дела. А вот к ногтям на левой руке он решил не прикасаться.
Самолет на ужин
Французский артист Мишель Лотито вошел в историю не столько из-за своего музыкального таланта, сколько из-за гастрономических предпочтений. Из-за болезни Пика мужчина испытывал непреодолимую тягу к металлу и стеклу. Он начал употреблять эти вещи в пищу еще будучи подростком и за свою жизнь съел около девяти тонн металла, в том числе самолет Cessna 150. Несмотря на такую диету, Лолито удалось прожить до 57 лет.
Опасное жонглирование
Уроженец Словакии Милан Роскопф подбросил и поймал три бензопилы 62 раза летом 2009 года. Этот талант помог словаку попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд составил 35 раз.
Гремучие змеи во рту
В 2006 году во время празднования Дня рекордов Гиннесса американец Джеки Бибби самостоятельно смог удержать во рту 10 гремучих змей за хвосты. Бибби держал змей на протяжении 10 секунд.