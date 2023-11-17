Огромное пирожное «Картошка» создали кондитеры в Петербурге
Петербургские кондитеры сделали гигантскую «Картошку». По весу она как 1 368 стандартных пирожных, сообщает «МИР 24».
Готовили десерт четыре часа по фирменному рецепту, которому уже полвека. Поварам понадобилось 20 килограммов сахара, семь килограммов сгущенки и столько же какао, 25 муки, 35 сливочного масла, несколько сотен яиц и литр коньяка. Все это перемешали на спецоборудовании, охладили, а затем вручную придали форму.
В финале сладость украсили, а вот с весом даже переборщили. Она получилась в 123 килограмма 200 граммов. Со своим «гигантом» кондитеры намерены попасть в Книгу рекордов России.