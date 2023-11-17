Огромное пирожное «Картошка» создали кондитеры в Петербурге

Готовили десерт четыре часа по фирменному рецепту, которому уже полвека. Поварам понадобилось 20 килограммов сахара, семь килограммов сгущенки и столько же какао, 25 муки, 35 сливочного масла, несколько сотен яиц и литр коньяка. Все это перемешали на спецоборудовании, охладили, а затем вручную придали форму.