Бутылку виски продали на аукционе за $2,7 млн

Агентство отмечает, что это самая дорогая бутылка алкогольного напитка из ранее выставлявшихся на аукцион. Кроме того, она стала первой из своей серии, подвергшейся реставрации. Перед торгами была заменена старая пробка и подклеены уголки этикетки, выполненной итальянским художником Валерио Адами.

Ранее на аукционе в Великобритании продали меню с затонувшего «Титаника». Оно датировано 11-м апреля 1912 года — за три дня до гибели лайнера. Документ ушел с молотка за 84 тыс. фунтов стерлингов — по сегодняшнему курсу эта сумма эквивалентна 9 млн 438 тыс. рублей. Как сообщает Sky News, пассажирам 1-го класса подавали устрицы, говядину, ягненка и утку.