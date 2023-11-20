В США испугались скорого нашествия диких свиней

Власти США приготовились к возможному скорому нашествию диких свиней в Миннесоте. Об этом пишет MPR News.

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Свиньи не являются аборигенным видом для Северной Америки. Их завезли на континент поселенцы в XVI веке для разведения в качестве источника пищи. В начале XX века в некоторых районах их начали выпускать в дикую природу для охоты. С тех пор количество свиней неуклонно росло, в настоящий момент их популяция насчитывает около шести миллионов особей, и они живут в 35 штатах. Недавно их стали замечать в северных штатах — таких как Миннесота, Висконсин, Северная Дакота.

Увеличение числа диких свиней может серьезно навредить сельскому хозяйству, лесам и другим диким животным. Их привычка рыть землю и выкорчевывать корни деревьев «может лишить растительности целые участки дикой природы», сказала Лесли Макиненли, представительница департамента природных ресурсов Миннесоты. Она также подчеркнула, что эти животные могут спровоцировать проблемы с «заиливанием и повреждением почвы». Кроме того, по ее словам, «свиньи быстро размножаются и они умные, избавиться от них действительно сложно». По этим причинам чиновники испугались серьезных последствий и основательно занялись поисками решения проблемы.

Дикие свиньи конкурируют с местной дикой природой за пищу, среду обитания и воду. Они также разрушают гнезда птиц, гнездящихся на земле, а иногда даже уничтожают оленей и других мелких животных. Существуют также опасения, что дикие свиньи могут вредить посевам и потенциально передавать болезни домашним свиньям. При этом Миннесота — второй по величине штат по производству свинины в США.