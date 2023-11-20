В Китае нашли двухтысячелетние дегтярные украшения
Китайские ученые исследовали бусину и фрагменты браслетов, которые были обнаружены в 2015–2016 годах в провинции Юньнань, в погребениях могильника Даюаньцзы, датированных примерно 475 годом до нашей эры — 8 годом нашей эры, сообщает N+1 со ссылкой на публикацию в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.
Химический и микроскопический анализы показали, что эти предметы были целиком изготовлены из березового дегтя, тогда как в ранее найденных древних украшениях деготь использовался только в качестве клея.
Березовый деготь — древнейший искусственный материал. Самые ранние предметы со следами дегтя были найдены в итальянской Тоскане: это два 200-тысячелетних каменных отщепа, которые ранние неандертальцы или поздние гейдельбергские люди покрыли смолой. Сохранились до наших дней и некоторые более поздние украшения с березовым дегтем, например подвеска из могильника раннего железного века (примерно 800–475 годы до нашей эры), раскопанного на севере Франции.