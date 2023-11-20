В Китае нашли двухтысячелетние дегтярные украшения

Китайские ученые исследовали бусину и фрагменты браслетов, которые были обнаружены в 2015–2016 годах в провинции Юньнань, в погребениях могильника Даюаньцзы, датированных примерно 475 годом до нашей эры — 8 годом нашей эры, сообщает N+1 со ссылкой на публикацию в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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Химический и микроскопический анализы показали, что эти предметы были целиком изготовлены из березового дегтя, тогда как в ранее найденных древних украшениях деготь использовался только в качестве клея.