«Странная птица» выиграла конкурс и стала птицей века

Австралазийскую хохлатую поганку из Новой Зеландии, которая на языке маори известна как «путекетеке», признали птицей века. Об этом пишет CBS News.

© Lenta.ru

Хохлатая поганка выиграла в новозеландском конкурсе «Птица года», набрав более 290 тысяч голосов и значительно опередив конкурентов. Ее популярность оказалась настолько высока, что автоматическая система подсчета голосов не выдержала нагрузки. В результате устроителям конкурса понадобилось несколько дополнительных дней, чтобы подвести итоги.

Своим титулом хохлатая поганка обязана британскому комику Джону Оливеру, который назвал ее «странной блюющей птицей». Он призвал своих поклонников проголосовать за нее и, как США, Европе, Индии и даже Бразилии. Когда его усилия принесли плоды, комик отреагировал фразой: «В конце концов, в этом и заключается вся суть демократии. В американском вмешательстве в выборы за рубежом».

Конкурс «Птица года» не первый год сталкивается со скандалами и накрутками. В этом году организаторы обнаружили, что более 40 тысяч голосов, отданных за северного хохлатого пингвина, принадлежали единственному человеку.

Хохлатые поганки находятся на грани вымирания. Ее популяция по всей Новой Зеландии оценивается примерно в тысячу особей. Это водоплавающие птицы, которые издают необычные звуки, такие как лай, рычание и щелканье. Для них характерно оригинальное оперение: чередующиеся черные и белые перья с цветными перьями на голове. Птенцы способны плавать и нырять почти сразу после вылупления. Австралазийская хохлатая поганка также пользуется уникальным способом избавления от паразитов: она ест собственные перья, чтобы очистить желудок и после отрыгнуть их.