Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

Сгусток амбры весом 1,8 килограмма вызвал конфликт между жителями мальдивского острова Хулхумале. Об этом сообщает местное издание The Edition.

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Две семьи не могут договориться, кто из них нашел амбру — редкое вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов. Его сгустки скупают за крупные суммы: иногда стоимость достигает 40 тысяч долларов (около 3,5 миллиона рублей) за килограмм. Цена 1,8 килограмма амбры может составлять до 72 тысяч долларов (6,35 миллиона рублей).

Первоначально утверждалось, что редкое вещество заметил на пляже ребенок. Его фотография с находкой действительно появилось в соцсетях первой. Затем некая женщина заявила, что амбру отыскала она, а фотография мальчика была сделана, когда он гостил у нее. После этого в спор вступил отец ребенка. Он пожаловался, что женщина отобрала у его сына амбру и обратился в полицию.

В полиции не нашли в произошедшем состава преступления и решили не начинать расследование. Мужчине посоветовали подать судебный иск.