Американец превратил Boeing в жилой дом

Когда гениальная идея приходит к человеку с золотыми руками, можно не сомневаться – получится шедевр. Нет сомнений в том, что к таким умельцам относится Брюс Кэмпбелл из США, который задумал превратить настоящий самолёт в жилой дом.

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Сейчас Брюсу 74 года, и вот уже более 20 лет он живёт в старом Boeing 727. Эта история берёт свое начало в Греции. Именно там базировался лайнер до момента, пока его не отправили «на пенсию». Кэмпбелл выкупил самолёт за 100 тысяч долларов и организовал его перелёт в США. Дополнительно ему пришлось найти подходящий участок, где поместился бы этот гигант.

Постепенно Брюс обустроил прямо в лайнере душевую, прачечную, кухню и жилые помещения. По словам мужчины, в общей сложности на реализацию своей задумки он потратил около 220 тысяч долларов. Кроме того, ежемесячно он выплачивает чуть меньше 400 долларов за коммунальные услуги.