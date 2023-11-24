Медсестры из США случайно спасли туриста с инфарктом в пещере

Счастливая случайность сохранила жизнь мужчины, пережившего инфаркт прямо во время прогулки по австрийской пещере. На помощь ему пришли четыре медсестры из Соединенных Штатов, которые отправились в путешествие по Европе. Анжелика, Мег, Рэйчел и Фэллон приехали в Австрию из Канзас-Сити.

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Оказалось, что девушки даже и не думали побывать в той самой пещере, а когда добрались до нее, то поняли, что оказались в нужное время и в нужном месте. Они обнаружили прислонившегося к стене мужчину, который выглядел нездорово. Поначалу туристки решили, что он просто присел отдохнуть, но, когда тот потерял сознание, стало ясно, что дело плохо.