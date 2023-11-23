Пенсионерку оштрафовали из-за сэндвича и довели до слез в Австралии

Пенсионерку Джун Армстронг оштрафовали на таможне в Австралии из-за забытого в багаже сэндвича. Об этом сообщает NZ Herald. 77-летняя женщина прилетела в Австралию из Новой Зеландии. Перед вылетом она приобрела сэндвич с курицей, а позже забыла о нем.

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На таможне пенсионерку остановили и выписали ей штраф в размере 3,3 тысячи австралийских долларов, или 190,7 тысячи рублей. Причиной для этого послужили строгие правила, действующие в Австралии на ввоз любой мясной продукции.

Женщине следовало задекларировать бутерброд по прибытии, чего она не сделала из-за незнания правил. Подобная ситуация стала для туристки стрессовой, из-за чего она расплакалась.

В беседе с 1News женщина поделилась, что живет за счет пенсии, а штраф составлял девять недель ее дохода. В итоге пенсионерке помог неизвестный, который решил оплатить штраф.

"Я просто не могу поверить, что незнакомец сделал это для меня. У него, должно быть, доброе сердце", – поделилась Армстронг.