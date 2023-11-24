Девушка рассказала о мистических последствиях остановки сердца

Американка из штата Висконсин пережила остановку сердца и из-за мистических видений стала верить в жизнь после смерти. Об этом сообщает news.com.au.

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Девушка по имени Джейд поделилась со своими зрителями в TikTok необычным опытом. По ее словам, это случилось летом 2011 года в ее родном городе Грин-Бей. Стояла сильная жара с высокой влажностью. Джейд рассказала, что ощутила жуткую тошноту. «Моя голова как будто надулась, а тело начало уменьшаться. А после все потемнело», — рассказала Джейд. Ее друзья вызвали скорую, и вскоре она была в больнице. У девушки остановилось сердце, однако через три минуты врачи смогли реанимировать ее при помощи дефибрилятора.

По словам Джейд, за три минуты «по ту сторону» она видела только черноту. Странности начались уже позже, когда она начала замечать «аномалии». Например, часы переставали идти в тот момент, когда она надевала их, а электронные сигареты в ее руках всегда показывали отсутствие заряда.

«Происходили и другие пугающие вещи, я начала слышать и видеть вещи, которых не существует. Иногда это был шепот или темные расплывчатые фигуры. Я установила дома камеру, потому что мне казалось, что я начала сходить с ума. Но теперь я считаю, что это способ дать мне понять, что есть жизнь и за порогом земного существования», — заявила Джейд в своем видео.

Этот опыт заставил девушку пересмотреть свое отношение к смерти. По ее словам, в момент, когда ее сердце остановилось, она испытывала «ноль страха». Джейд пришла к выводу, что страх действительно хуже того, чего ты боишься и теперь ее не пугает то, что неизбежно ждет каждого в конце жизни.