Пятиклассникам показали военный госпиталь с «окровавленными» манекенами

Интерактив рассчитан. У нас дети оказывают помощь раненным, перевязывают руку, например, прежде чем, зайти, и потом мы даем им краску, в данном случае вишневый сироп, как пользуются на «Мосфильме», они эту ранку по бинтику проводят, и они знают, что это не кровь. Потом мы предупреждаем, что попадем в прачечную, затем у нас будет комната выздоравливающих, а потом госпиталь, — подчеркнули организаторы.