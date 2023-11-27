Ветеринар рассказала, что может стать причиной агрессии кошки

Если кошка внезапно стала проявлять агрессивность, бросаться на руки, шипеть и царапаться, надо выяснить причины такого поведения, рассказала на своей странице в ВК ветеринар Марина Руденко.

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Одной из причин может быть сам человек, который неправильно играет с кошкой. например, переворачивает ее на спину, сжимает, теребит живот. Также кошка может разозлиться, если ей приходиться гоняться за тем, что невозможно поймать.

«Не махайте изо всех сил игрушкой-дразнилкой — дайте животному поохотиться», - советует врач.

Навязчивое поведение человека, который не дает кошке спокойно полежать, предметы дома, которые пугают питомца, ссоры владельцев, крики тоже может стать причиной агрессии.

Еще одна причина, по которой кошка может поменять свое поведение, - это ее здоровье.

«Кошка, у которой что-то болит, может так выражать свою реакцию на боль — переадресовывать ее во внешнюю среду. Высокое давление, тошнота — все это тоже может проявляться в агрессии»,- объяснила врач.