Мужчина обнаружил странную записку в журнале

Пользователь сети с ником Drcornelius1983 рассказал, что решил почитать в комнате ожидания журнал Better Homes and Gardens, посвященный дому и садоводству, и обнаружил в нем записку. Фотографию находки он опубликовал на Reddit .

«Раньше ваш журнал был для людей, которым нужно обустраивать дом, готовить, воспитывать детей и так далее. Но то, что вы посвятили семь страниц Гарри Стайлсу (английский певец — прим. «Ленты.ру»), было морально неприемлемо и неинтересно. Его образ жизни не является нормальным для мужчины. (...) Пожалуйста, отмените мою подписку или я выброшу июньский номер в мусорное ведро», — говорится в послании.

Некоторые пользователи признались, что письмо их рассмешило. «Я умираю от смеха, потому что кто-то написал это гневное письмо, поместил его в журнал Better Homes and Gardens, закрыл его, после чего решил, что редакция магическим образом получит послание», — написал один из них. Еще один из участников обсуждения в шутку предположил, что автору записки не понравилась статья про Стайлса, потому что дом и сад певца оказались лучше, чем у него.