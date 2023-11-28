Первые зубы появились у детеныша панды в Московском зоопарке
Первые зубы – два нижних клыка – появились у детеныша большой панды в Московском зоопарке. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.
«24 ноября малышке-панде исполнилось три месяца. Зоологи провели запланированный регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы – как раз согласно всем нормам роста и развития панд. Первые зубы – это два нижних клыка», – говорится в сообщении.
Как уточняется, молочные зубы у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода.
«Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые», – добавили в зоопарке.