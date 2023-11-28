Первые зубы появились у детеныша панды в Московском зоопарке

«24 ноября малышке-панде исполнилось три месяца. Зоологи провели запланированный регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы – как раз согласно всем нормам роста и развития панд. Первые зубы – это два нижних клыка», – говорится в сообщении.