Стримерша купила фруктовый сад за $ 17 млн, чтобы превзойти Билла Гейтса

28 ноября самая популярная стримерша Amouranth поделилась в соцсети X (ранее Twitter), что купила фруктовый сад площадью 2,2 тыс. акров во Флориде и ее окрестностях. Сумма сделки составила $ 17 млн (~ 15.1 млрд рублей).

Основная культура, которая растет в саду стримерши — валенсийские апельсины. Данный сорт используется для производства апельсинового сока, потому что имеет более сладкий вкус. Amouranth объяснила свою покупку тем, что в долгосрочной перспективе стоимость земли увеличится и она сможет принести ей еще больше денег.