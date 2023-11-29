Стримерша купила фруктовый сад за $ 17 млн, чтобы превзойти Билла Гейтса

Стримерша Amouranth купила фруктовый сад за $ 17 млн, чтобы «превзойти» Билла Гейтса
28 ноября самая популярная стримерша Amouranth поделилась в соцсети X (ранее Twitter), что купила фруктовый сад площадью 2,2 тыс. акров во Флориде и ее окрестностях. Сумма сделки составила $ 17 млн (~ 15.1 млрд рублей).
Основная культура, которая растет в саду стримерши — валенсийские апельсины. Данный сорт используется для производства апельсинового сока, потому что имеет более сладкий вкус. Amouranth объяснила свою покупку тем, что в долгосрочной перспективе стоимость земли увеличится и она сможет принести ей еще больше денег.
Другая причина заключается в том, что стримерша хочет «превзойти» Билла Гейтса по площади принадлежащей земли. Для сравнения, бывший главный исполнительный директор Microsoft имеет в распоряжении около 275 тыс. акров сельскохозяйственных угодий, расположенных в 18 различных штатах.