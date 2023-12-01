Гигантского сельдяного короля вынесло на пляж в Доминикане

На пляж в Доминиканской Республике на пляж вынесло гигантскую глубоководную рыбу – сельдяного короля.

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Редкую рыбу выбросило на пляж Лос-Кокитос в городе Пепильо-Сальседо, сообщает The Sun.

«Это глубоководная рыба. Странно видеть ее на поверхности. Она не представляет никакой угрозы, обычно такие рыбы живут глубоко в океане», – прокомментировал случившееся заместитель министра морских ресурсов республики.

К некоторых народов есть поверье, что появление гигантской рыбы предвещает землетрясение. Так, сообщалось о том, что перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году из глубин поднялись десятки сельдяных королей.