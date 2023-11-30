Парень показал счет за поход к стоматологу в США и разозлил пользователей сети

Парень с ником Big-Rooster1500 показал на США. Его публикация разозлила пользователей сети.

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Автор поста опубликовал фото счета с обведенной суммой в 833 доллара (примерно 78 тысячи рублей по нынешнему курсу).

«Вот во сколько мне обойдется глубокая чистка зубов (удаление твердого зубного налета и зубного камня — прим. «Ленты.ру») в Америке со страховкой», — подписал он фотографию.

В комментариях некоторые пользователи возмутились из-за такой высокой цены. «Стоматология — это грабеж!», «Стоматологическая страховка — это настоящая афера. Она почему-то не входит в медицинскую страховку, хотя от здоровья зубов зависит общее здоровье человека», — высказались читатели.

Другие же комментаторы посчитали, что стоимость этой процедуры оправдана. По их словам, глубокая чистка предполагает, что пациент должен посетить специалиста не один раз и провести в стоматологическом кресле большое количество часов. Также пользователи отметили, что страховка автора публикации может не покрывать глубокую чистку.

«Его страховка просто отстой», — заключил пользователь с ником cheesesteak_genocide.