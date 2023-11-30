В последние недели в Европе и России наблюдается череда сильных погодных аномалий. На Восточно-Европейской равнине прошли мощные снегопады, в результате которых погибли люди и были разрушены дома. В Сибири и на Алтае прошел разрушительный ураган, который также привел к человеческим жертвам и материальным убыткам. А на Камчатке из-за шторма вышли из берегов реки и затопило несколько населенных пунктов.

В чем причина этих аномалий? Есть две основные версии: естественные причины и воздействие климатического оружия.

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Естественные причины

По мнению большинства ученых, погодные аномалии в Европе и России вызваны естественными причинами. В частности, речь идет о высокой солнечной активности, которая приводит к увеличению числа магнитных бурь. Магнитные бури, в свою очередь, могут оказывать влияние на состояние атмосферы, в том числе на ее циркуляцию.

Солнечная активность находится в цикле, который длится около 11 лет. В настоящее время мы приближаемся к пику этого цикла, который ожидается в 2024 году. Поэтому неудивительно, что в последнее время наблюдается увеличение числа магнитных бурь.

Кроме того, на погодные аномалии может оказывать влияние глобальное изменение климата. По данным Всемирной метеорологической организации, температура воздуха на Земле за последние 100 лет выросла на 1,1 градуса Цельсия. Это изменение климата может привести к более экстремальным погодным явлениям, таким как засухи, наводнения и ураган.

Воздействие климатического оружия

Некоторые эксперты считают, что все не так просто и погодные аномалии в Европе и России могут быть вызваны воздействием климатического оружия. Речь о гипотетическом оружии, которое может использоваться для изменения погоды или климата.

Одна из гипотез о том, как может работать климатическое оружие, заключается в том, что оно использует радиоволны для воздействия на ионосферу. Ионосфера — это верхний слой атмосферы, который состоит из заряженных частиц. Радиоволны могут вызывать колебания заряженных частиц в ионосфере, что может привести к изменению ее состояния.