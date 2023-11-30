Археологи откроют таинственные двери в пирамиде Хеопса 5 декабря

5 декабря археологи планируют открыть каменные двери в шахтах у "Камеры царицы" в пирамиде Хеопса. Исследование будет проводить известный археолог Захи Хавасс.

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Открытие дверей вызывает много вопросов, исследователи предполагают, что они могут нести символический смысл. По словам учёного, за первой дверью находится вторая, а что за ней - уже неизвестно.

Для предварительных исследований археологи просверлили дырочку в одной из дверей и запустили камеру. Это помогло увидеть, что за первой дверью находится вторая, но что находится за второй - пока загадка.