Планета Земля отомстит людям «блуждающим вечным ураганом»?

Климатологи прогнозируют появление на Земле «блуждающего вечного урагана» Ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов заявил, что в результате изменения климата на Земле может появиться вечный ураган, подобный Большому красному пятну на Юпитере. Об этом сообщает издание Комсомольская Правда.

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Возможно или нет

По словам Карнаухова, такой ураган мог бы зародиться у берегов Африки и затем пересечь Атлантический, Тихий и Индийский океаны, нанося ущерб побережьям этих континентов. Однако другие климатологи считают, что появление вечного урагана на Земле маловероятно. Они указывают на то, что Земля и Юпитер имеют существенные различия в атмосфере и климате.

Разные планеты

В частности, Юпитер — это газовая планета, у которой нет твердой поверхности. Поэтому атмосфера Юпитера очень глубокая (или точнее сказать — толстая), и ее состояние в глубине плохо изучено. Земля же — это твердая планета с океанами и материками. Океаны играют важную роль в формировании ураганов, а материки могут разрушать их.

Температурные особенности

Кроме того, для поддержания постоянного урагана необходима высокая температура океана. По мнению климатологов, для появления вечного урагана она должна быть не менее 50 градусов Цельсия. На сегодняшний день средняя температура Мирового океана составляет всего около 17 градусов Цельсия. Даже если принять самые жесткие модели глобального потепления, то температура океана не превысит 40 градусов Цельсия в ближайшие несколько столетий.