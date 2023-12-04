Беда не приходит одна: что не так с законом парных случаев

Закон парных случаев гласит, что некое событие, обычно негативное или необычное, случившись, повлечёт за собой похожую ситуацию. У учёных есть разные версии, объясняющие, как работает данный закон.

Закон

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Существует множество примеров проявления закона. К примеру, 28 июля 1900 года король Италии Умберто I отправился на обед в небольшой ресторанчик городка Монза, где познакомился с хозяином заведения. Ресторатор был очень похож на лидера государства. Оказалось, что мужчины родились в один день, их жён звали одинаково, дата открытия заведения совпадала с датой коронации Умберто. На следующий день король и хозяин ресторана погибли при не зависевших друг от друга обстоятельствах с разницей в несколько часов.

На закон парных случаев ссылаются и игроки в преферанс, которые уверяют, что «мизер ходит парой» – редкая в игре ситуация обычно повторяется спустя небольшой промежуток времени. А народ говорит о подобных ситуациях: «Пришла беда – отворяй ворота», или: «Беда не приходит одна».

По математической статистике, вероятность повторения какого-либо события прямо пропорциональна времени, прошедшему с момента первого события. Чем меньше времени прошло между первым и вторым похожим случаем, тем более убедителен закон парных случаев.

Интересно, что закон парных случаев безотказно работает в медицине. Так, врач Лариса Ракитина заявляет, что однажды в её палату поступили две пациентки Самодурова и Дуракова – ни до, ни после ей такие фамилии не встречались. Также отмечается тенденция к парным или тройным группировкам редких осложнений, к примеру, наступление полиомиелита после ОРВИ.

Не только болезни, но и смерть связана с парными случаями. Исследователи связывают данную закономерность с тем, что страх смерти зацикливает сознание на негативных сценариях и повышает вероятность их реализации.

Отдельные трагические примеры закона парных случаев принимают форму предсказания будущего. К примеру, в 1898 году Морган Робертсон издал повесть «Тщетность, или крушение Титана». В ней нашли отражение детали будущей катастрофы Титаника, произошедшей в 1912 году. Совпали основные характеристики кораблей, время трагедии, причина крушения и количество жертв.

Объяснения

Доктор физико-математических наук Михаил Сарычев связывает серию похожих катастроф с проявлением игры Его Величества Случая, которая в то же время имеет свою закономерность. По словам ученого, игра прописана математическими формулами, но настолько сложными, что современные люди не могут разобраться в них.

Зигмунд Фрейд выдвинул теорию «невроза судьбы». С точки зрения психоанализа, это внутреннее состояние человека, связанное с переживаниями на фоне повторяющихся роковых событий. Оно является результатом работы бессознательных процессов. Фрейд считает, что в психической жизни человека есть склонность к навязчивому повторению ранее пройденных сценариев. Предпосылки появления невроза судьбы создаются бессознательными намерениями человека.

Также Фрейд отмечал, что механизм навязчивого повторения, обусловленный ранними переживаниями, заставляет воскрешать негатив, через который человек уже проходил. По мнению Фрейда, человек повторяет то, что вызывает неудовольствие, из-за природы бессознательного, которое просто реализует истинные желания.