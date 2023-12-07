Странная шутка мужа заставила жену задуматься о разводе

«Он сказал, что это был просто розыгрыш, что ничего такого не случилось и это "просто волосы", что я могу их снова отрастить. Затем у нас была серьезная ссора. В итоге он извинился и признал, что повел себя как сволочь. Однако он настаивал на том, что это была шутка, причем смешная», — добавила автор поста.