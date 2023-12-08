Нашествие миллионов насекомых на мексиканский город назвали библейским предупреждением

Жители мексиканской Мериды испугались нашествия саранчи и назвали его библейским предупреждением. Об этом сообщает The Mirror.

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Уточняется, что небо популярного туристического города заполонили миллионы насекомых, напугав горожан. Многие из них посчитали происходящее предзнаменованием стихийного бедствия, которое надвигается на Мериду.

«Это конец света. Покайтесь», — заявил один из местных.