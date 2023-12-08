Женщина шесть дней проходила голышом и рассказала об ощущениях

В первый же день наготы пульс женщины снизился до 55 ударов в минуту, однако, когда один из соседей заметил ее через окно, ненадолго подскочил до 120. После этого Калли решила до конца эксперимента не открывать жалюзи, чтобы не смущать окружающих, а особенно — своего ближайшего соседа-священника.

На второй день британке пришлось дважды покинуть дом: сначала она выбрасывала мусор в контейнер во дворе и делала это абсолютно обнаженной. В процессе частота ее пульса поднялась до 130 ударов в минуту, причем Калли объясняет это не воздействием холода, а со страхом попасться на глаза соседям. Затем она отправилась за продуктами в местный супермаркет, накинув на себя только пальто. Британка отметила, что покупатели бросали на нее любопытные взгляды, а ее сердце при этом билось с частотой 140 ударов в минуту, хотя обычно при походах в магазин пульс поднимался не выше 100 ударов в минуту.