Японец взорвал дом, борясь с тараканами

Житель Японии устроил взрыв дома, борясь с тараканами
В результате безрассудных действий жителя Японии, его дом превратился в руины. Он всего лишь пытался избавиться от назойливых тараканов, однако его «эксперимент» закончился ужасающим взрывом. Как сообщается порталом Asia One, мужчина использовал чрезмерное количество инсектицида, что и стало причиной несчастного случая.
Происшествие
По данным СМИ, в результате взрыва оконные стекла были выбиты, а сам Японец получил легкие травмы. Полиция и спасательные службы уже начали расследование данного происшествия. Согласно предварительным данным следствия, мужчина распылил в своей квартире средство от тараканов, после чего решил открыть окно. К сожалению, смешение взрывоопасного бутана с кислородом и воздействие работающего нагревателя вызвало взрыв.
Неудача
Эксперты в области безопасности объяснили, что инсектицид, используемый в данном случае, содержит легковоспламеняющиеся компоненты, такие как спирт, пропан и бутан. При определенном соотношении этих газов и кислорода может произойти взрыв, что и случилось в доме неосторожного японца. По словам спасателей, когда они прибыли на место происшествия, дом все еще кишел насекомыми…