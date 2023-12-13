Японец взорвал дом, борясь с тараканами

В результате безрассудных действий жителя Японии, его дом превратился в руины. Он всего лишь пытался избавиться от назойливых тараканов, однако его «эксперимент» закончился ужасающим взрывом. Как сообщается порталом Asia One, мужчина использовал чрезмерное количество инсектицида, что и стало причиной несчастного случая.

Происшествие

По данным СМИ, в результате взрыва оконные стекла были выбиты, а сам Японец получил легкие травмы. Полиция и спасательные службы уже начали расследование данного происшествия. Согласно предварительным данным следствия, мужчина распылил в своей квартире средство от тараканов, после чего решил открыть окно. К сожалению, смешение взрывоопасного бутана с кислородом и воздействие работающего нагревателя вызвало взрыв.

Неудача