В отеле в Дубае запустили съедобный лифт из пряника

The Ritz-Carlton в Дубае представил пряничный экспресс-лифт. Об этом пишет Time Out Dubai.

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Съедобный лифт предлагает посетителям отеля совершить восхитительное путешествие в сладкую страну. Внешняя и внутренняя отделка лифта тщательно проработана с использованием настоящих пряников и конфет, демонстрируя кулинарное мастерство шеф-поваров отеля. Внешняя часть, выложенная пряничным кирпичом, имеет форму домика, украшена подарками и припорошена сладким "снегом".

Праздничные декорации, которыми усыпан интерьер лифта, состоят из множества конфет, сахарных тростей и праздничных игрушек. Часы снаружи лифта были сделаны полностью из сладостей.

Ежедневно с 9 утра до 9 вечера пряничный экспресс-лифт доставляет гостей в магазин Hamper Shop, расположенный в фойе отеля. В магазине, преобразившемся к сезону, представлен широкий ассортимент праздничных подарков и угощений.