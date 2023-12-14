Ребус из школьного учебника озадачил пользователей Сети

Пользовательница соцсети X (ранее — Twitter) с ником welcometocapua опубликовала задание из школьного учебника и попросила помочь ей с решением. Ребус озадачил комментаторов: некоторые из них назвали его бессмысленным.

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Автор поста опубликовала фото страницы учебника с заголовком «Природные явления». На ней детям предлагается решить ребус, состоящий из двух изображений — рака и тыквы, за которой видны три пары заячьих ушей. Между картинками стоит знак «плюс».

«Друзья, решаем ребус. Подруга попросила запостить в Twitter», — подписала пользовательница публикацию.

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В комментариях читатели признались, что не знают правильного ответа, и посчитали задание бессмысленным. «У меня рак тыквы от этого ребуса», «Там написано, кто оформлял этот задачник? Заблокирую его во всех соцсетях», «Ракамакафо уже не то», — иронизировали они. Некоторые пользователи признались, что попытались решить задачу с помощью нейросети, но и ее ответ не удовлетворил их.