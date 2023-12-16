Более 1 тыс. фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более 1 тыс. фасадов жилых домов в 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Обновление фасада – один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году отремонтировали более 1 тыс. фасадов, для каждого типа использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания», – рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это – современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью.
«При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором – заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета», – отметил Бирюков.
Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания.
Заместитель мэра также подчеркнул, что всего за время реализации столичной программы капремонта многоквартирных домов с 2015 года были выполнены работы по ремонту более 9 тыс. фасадов.