Более 1 тыс. фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более 1 тыс. фасадов жилых домов в 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Обновление фасада – один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году отремонтировали более 1 тыс. фасадов, для каждого типа использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания», – рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это – современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью.

«При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором – заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета», – отметил Бирюков.

Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания.