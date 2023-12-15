У скифов нашли изделия из человеческой кожи

Археологические раскопки часто преподносят исследователям массу сюрпризов. Однако на этот раз новые сведения раскрыли скифов с самой неожиданной стороны. Об этом пишет журнал PLoS One.

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Годами ученые обнаруживали на скифских курганах кожаные предметы. Однако исследователям не удавалось определить, из какого именно сырья те сделаны. Но недавно ответ был найден.

Группа исследователей изучила 45 фрагментов вещей из кожи и 2 кусочка меха, найденных на скифских погребениях, расположенных на территории Украины. Анализ показал, что в большинстве случаев ираноязычные кочевники использовали шерсть овец и кож. Однако пара образцов была изготовлена из человеческой кожи.

Данные о том, что скифы использовали в быту человеческие останки, подтверждают записи Геродота, сделанные в V веке до нашей эры. Он утверждал, что скифы снимали кожу с мертвых врагов и делали из нее вещи. Например, плащи или футляры для колчана.