Ученые нашли у скифов изделия из человеческой кожи

Археологические раскопки часто преподносят исследователям массу сюрпризов. Однако на этот раз новые сведения раскрыли скифов с самой неожиданной стороны. Об этом пишет журнал PLoS One.

У скифов нашли изделия из человеческой кожи
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Годами ученые обнаруживали на скифских курганах кожаные предметы. Однако исследователям не удавалось определить, из какого именно сырья те сделаны. Но недавно ответ был найден.

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Группа исследователей изучила 45 фрагментов вещей из кожи и 2 кусочка меха, найденных на скифских погребениях, расположенных на территории Украины. Анализ показал, что в большинстве случаев ираноязычные кочевники использовали шерсть овец и кож. Однако пара образцов была изготовлена из человеческой кожи.

Данные о том, что скифы использовали в быту человеческие останки, подтверждают записи Геродота, сделанные в V веке до нашей эры. Он утверждал, что скифы снимали кожу с мертвых врагов и делали из нее вещи. Например, плащи или футляры для колчана.

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