Туристы стали свидетелями брачных игр и жестокой схватки медведей-гризли

«Во время съемки жестокость драки вызвала у меня настоящую тошноту. Я люблю медведей, и было так тяжело наблюдать за их насилием по отношению друг к другу. Есть части видео, которые я не могу пересматривать, потому что они меня расстраивают. Мы наблюдали спокойную сцену спаривания двух медведей на пляже. Мы подумали, как прекрасно — такое нечасто увидишь. А потом начался ад», — рассказала журналистам о своих впечатлениях Орбан.