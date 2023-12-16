«Не мяукает, а плачет»: в Красноярске кот умирает в запертой пустой квартире

В Красноярске кот умирает в запертой пустой квартире на улице Воронова. Неравнодушная женщина опубликовала в социальных сетях видео, на котором слышно истошное мяуканье кота.

Она объяснила, что животное находится в таком положении уже месяц. Ей удается подкармливать кота через щель в дверном проеме.

«Умирает кот в закрытой квартире!...Кот уже не мяукает, а плачет как ребенок. Сил нет уже это терпеть, жалко до слез», - написала она.