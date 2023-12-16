Маск заявил, что не существует доказательств существования инопланетян

Американский миллиардер, предприниматель и основатель компании Space X Илон Маск заявил, что на данный момент существование инопланетян не доказано, а человек - единственное существо с сознанием в галактике. Об этом он сказал на мероприятии в Риме.

«Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это маленькая свеча, и мы должны сделать всё, чтобы эта свеча не погасла», - цитирует Life слова Маска.

Отсутствие инопланетян он объяснил тем, что сознание - это очень «редкая вещь». Предприниматель сказал об этом, пытаясь ответить на вопрос итальянского физика Энрико Ферми, который занимался темой инопланетян и их местонахождения.

Маск добавил, что человек должен стать «межзвездным» видом, если он беспокоится о жизни.