Раскрыт заговор McDonald's, направленный против починки машины для мороженого

Новые свидетельства раскрыли коварное сотрудничество между McDonald’s и Taylor, производителем аппаратов для приготовления мороженого, с целью уничтожить Kytch, стартап, решающий печально известные проблемы с аппаратами в ресторанах быстрого питания.

Обнаруженные внутренние электронные письма свидетельствуют о том, что генеральный директор Middleby (материнская компания Taylor) Тимоти Фицджеральд организовал коммуникационную стратегию, чтобы удержать франчайзы от внедрения устройства Kytch, назвав его «угрозой безопасности».

Откровения появились на фоне судебной тяжбы Kytch с Taylor, обвиняющим его в клевете и незаконном вмешательстве.