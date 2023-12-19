Из леса или с фабрики: волгоградцам дали советы по выбору новогодней елки

Какую елку предпочесть на новогодний праздник? Живую, натуральную, или искусственную, фабричную? Каждый раз в канун Нового года дискуссии на эту тему вспыхивают с новой силой. Мы побеседовали с людьми, которым есть что своего сказать на этот счет – со студентами волгоградского аграрного вуза¸ будущими профессиональными экологами, а также с их преподавателем.

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Дань вековой традиции

Один из студентов Дмитрий Свинаренко считает, что елку в честь наступления Нового года лучше устанавливать живую, натуральную.

– Мне больше нравится живая елка, – пояснил нам Дмитрий. – Живые новогодние елки – это прежде всего дань традициям, насчитывающим несколько веков. Такая елка украшает новогодний праздник, создает в доме особенную, праздничную обстановку. Запах живой елки приятен очень многим людям. К тому же ученые выяснили, что он в придачу к этому полезен для здоровья.

– Хотя, конечно, – искренне признался Дмитрий, – и у живой новогодней елки есть свои недостатки. В квартире такой елке неуютно – воздух там слишком сухой для нее. Поэтому живая елка, установленная дома, быстро осыпается. А по окончании праздников ее, увы, приходится выбрасывать…

Условно съедобная елка

Сокурснице Дмитрия по учебе студентке Анастасии Карповой с детства было жаль смотреть, как после новогодних праздников елки, еще недавно живые, красивые, люди выбрасывают на свалку…

Из этой ситуации Настя нашла довольно интересный выход.

– Вот – конус из обычного картона, – показала нам она. – Затем мы клеим на него рядами как бы еловые веточки. И получается экологическая ель! Такую елку можно сделать своими руками из любых подручных материалов, которые найдутся дома. Вплоть до старых макарон, как в этом нашем случае. Изготовление такой новогодней елки не будет вредить окружающей среде.

То есть мы можем своими руками изготовить елку, от которой не будет никакого вреда для природы. Причем, когда вы делаете эту елку, это вам повысит тонус и улучшит настроение. А потом, когда елочка будет готова, она будет радовать вам глаз на новогодние праздники. Как эта моя елка, например, которую я сделала… из старых макарон.

– Настя, но почему же именно – из макарон?!

– Я просто использовала то, что под руку попалось. Лежала дома пачка старых макарон, вот я и взяла их в качестве материала для будущей елочки. Но вместо макарон возможно было взять какие-либо веточки и палочки. Или же не до конца исписанные карандаши.

Настя показала нам воочию, как увлеченно она клеит самодельной своей елке «ветки», сделанные ей из этих самых макарон. Макароны предварительно она покрасила зеленой акриловой краской. Затем Настя «припорошила» эти ветки «снегом» – нанесла пятна белой акриловой краски, имитирующие снег.

– Звезду, чтобы установить ее на вершину этой елочки, – добавила студентка, – можно сделать из папье-маше либо из того же картона. Саму экологическую елочку можно также покрыть акриловым лаком, и она еще будет красиво блестеть!

Елочки фабричные, яркие, практичные

Студент Владислав Ваулин – сторонник искусственных елок на праздник.

– В чем преимущества искусственной елки? – задался вопросом Владислав. И сам же на него ответил: – Преимуществ у искусственной елки в сравнении с елкой натуральной, живой, очень много. Прежде всего это ее долговечность. Елку искусственную, в отличие от натуральной, можно использовать не один год, а несколько лет. Значит, искусственная елка позволяет сэкономить деньги под новогодние праздники. Также она красива внешне и, что тоже очень важно, на вид почти неотличима от живой елки, срубленной где-то в лесу.

Живые елки довольно медленно растут. Для того чтобы достичь размеров новогодней елки, она должна расти не меньше пяти лет. А потом ее срубят на новогодние праздники и выбросят на свалку сразу после них. Ничего этого не будет, если вы установите дома на праздник искусственную елочку.

– Жаль только, Владислав, что у искусственной елки нет приятного хвойного запаха…

– Его возможно воспроизвести, используя эфирные масла. Либо на этот случай есть такой старый, проверенный способ – взять живую еловую веточку, оставшуюся ненужной, например, на елочном базаре, и воткнуть ее среди веток искусственной елки.

– Владислав, а каковы же недостатки этой елки?

– Проблема в том, что при производстве искусственных елок могут использоваться некачественные материалы. Сам этот производственный процесс сопровождается, как правило, вредными выбросами в атмосферу.

Не срубят эту елочку

В качестве третейского судьи в таком нешуточном споре мы решили привлечь преподавателя этих студентов, кандидата сельскохозяйственных наук Александра Сарычева.

Александр Николаевич прежде всего показал нам, как крохотные елочки произрастают в вузовской теплице. Под наблюдением педагогов их здесь выращивают студенты – с самого начала, начиная от семян, которые они берут из шишек взрослых маточных елей.

– Вот, например, это, – поведал Александр Николаевич, указывая на еловую веточку, торчащую из коробка с землей, – сеянец уходящего, 2023 года. Для того чтобы он вырос до размеров новогодней елки, ему потребуется не меньше пяти лет. Крымская сосна побыстрее растет. У нее красивая, довольно длинная хвоя, которая не так быстро осыпается, как хвоя обыкновенной ели.

– Сам я, – признался нам Александр Сарычев, – сторонник елок синтетических. И дома у себя я тоже устанавливаю на Новый год искусственную елку. Такую елку можно использовать в домашних условиях порядка пяти-шести лет кряду. Хотя при этом могут возникнуть проблемы относительно ее хранения. Ведь не у всех есть большие квартиры либо собственные гаражи, чтобы хранить в них искусственную елку на протяжении года.

– После новогодних праздников, – продолжил Александр Николаевич, – живые ели требуют утилизации. А пунктов их утилизации у нас не так много сейчас. В результате живые ели после новогодних праздников чаще всего просто отправляются на свалку. И создается после них довольно грустная картина – былые лесные красавицы валяются на свалках, а то и просто во дворах…