Стерилизацию бегемотов наркобарона Эскобара начали в Колумбии

В Колумбии начали стерилизацию бегемотов, сбежавших из поместья знаменитого наркобарона Пабло Эскобара. До конца года планируют сделать бесплодными два с половиной десятка животных. Всего же гиппопотамов почти две сотни. Власти и экологи решили, что бесконтрольное размножение бегемотов угрожает экосистеме региона. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

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Бегемотов заманивают морковью. Для стерилизации на берегу реки Магдалена построили специальный загон. Животных временно усыпляют и проводят операцию.

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«В этом районе самая большая семья бегемотов. Поэтому мы решили проводить хирургическую стерилизацию именно тут. Пока это единственное место, где проводится процедура», – рассказала ветеринар Кристина Буитраго.

В Колумбии их признали экологической катастрофой. Сегодня численность бегемотов – 169 особей. Из-за отходов их жизнедеятельности в регионе уже гибнет популяция рыб. По прогнозам экологов, животные-гиганты могут вытеснить из естественной среды выдр и ламантинов.

«Мы проводим кастрацию самцов и стерилизацию самок, удаляем репродуктивные органы и у тех, и у других, чтобы избежать гормонального влияния и предотвратить агрессию», – пояснила Кристина Буитраго.

Колумбийских бегемотов называют кокаиновыми. Животных привез в страну в 80-х годах известный наркобарон Пабло Эскобар. Лидер Медельинского картеля в свое время контролировал 80% мирового рынка кокаина. Его состояние составляло 30 миллиардов долларов. Чтобы поймать Эскобара, была создана особая поисковая группа. После сделки с правительством он даже сам построил себе тюрьму, правда, больше напоминавшую элитный загородный клуб с бассейном и зоопарком. Но уже через год сбежал. Погиб Эскобар в перестрелке со спецназом. Зато оставил после себя живое наследие – бегемоты разбежались по джунглям.

«Бегемоты – наша головная больше уже несколько лет. Если проблему не решить, то их численность к 2035 году может достигнуть тысячи особей», – сказал координатор Лесной корпорации и биоразнообразия Колумбии Антьокии Дэвид Эчеверри.