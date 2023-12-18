Климатолог отказалась считать метеозависимость доказанным фактом

Метеоролог Нина Зайцева: Доказательств метеозависимости не существует
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что вспышки могут быть предвестниками магнитных бурь. Многие, услышав новость о магнитных бурях, могут потерять покой, ведь «метеозависимость» как явление довольно плотно укорено в общественном сознание как что-то практически бесспорное.
Однако климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева уверена, что прямых доказательств влияния магнитных бурь на человека и погоду нет. Об этом она заявила в беседе ИА RuNews24.ru.
«Прямых доказательств того, что погода реагирует на магнитные бури, их нет. Никаких. Конечно, в первую очередь магнитная буря, скорее всего, вызовет перебои со связью, изменения в верхних слоях атмосферы, через которые проходят наши все радиосигналы. Поэтому это очень трудно сказать, тем более на фоне такой сложной погоды, которая у нас есть по сезону. А что касается воздействия магнитной бури на организм, то существуют ли какие-то убедительные доказательства того, что люди страдают именно из-за них – я не слышала» - сказала эксперт.
На вопрос, повлияют ли бури на текущую погоду в европейской части страны, в частности, в последние дни столичный регион просто заваливает снегом, специалист ответила:
«Нет никой связи между этими двумя явлениями».
«Магнитные бури и снегопады никакой взаимосвязи не имеют. Это всё оттого, что земля с нами шутит. Было мало снега и вот теперь его выше крыши, вам мало воды – заливает, заливало – вот засуха. Мы же на простом куске камня крутимся вокруг солнца. Конечно, атмосферная циркуляция в последние десятилетия, безусловно, привела к изменениям в климате и погоде, которые мы наблюдаем», - добавила специалист.