Россиянам раскрыли способы уберечь новогоднюю елку от кота

Уберечь новогоднюю елку от кошек поможет запах хвои и цитрусовых — эти животные не любят такие запахи. Способы оградить праздничное дерево от домашних питомцев раскрыла россиянам зоопсихолог Ангелина Сиротина, пишет NEWS.ru.

Проще всего, по словам эксперта, не пускать кошку в комнату, где стоит елка. Если жилплощадь этого не позволяет, то нужно опрыскать искусственную елку хвойным или цитрусовым освежителем воздуха. Можно также положить около елки несколько свежих цитрусовых или их цедру.

Сиротина также посоветовала хорошо закрепить дерево — под ним должна быть устойчивая подставка. Еще один вариант — привязать елку к стулу или стене. Зоопсихолог также порекомендовала отгонять питомца от дерева при помощи пульверизатора или шумных приборов. «Этот метод применяют в любой ситуации, когда коты шкодничают. Если кошка уже приучена к чему-то подобному, пользуйтесь. Если нет — можно новый рефлекс выработать. Но я думаю, это испортит весь праздник, если вы будете заниматься дрессировкой», — пояснила специалистка.

Владельцам нескольких котов или очень настырных питомцев эксперт посоветовала отказаться от дождика и мишуры, украшать елку только небьющимися игрушками. Можно также постелить коврик или плед, чтобы упавшие украшения не покатились по полу и не привлекли лишнего внимания кота.