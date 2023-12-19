«Оказался на ровном месте в дураках»: депутат стал автором статьи о рептилоидах-врагах России

Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что не писал статью про заговор рептилоидов, вред «секса с неграми» для русских женщин и демонических феминисток. Он отправил в научно-практический журнал статью о «традиционных семейных» ценностях России, а редакция «из-за технической ошибки» подписала его именем скандальный материал. Журнал уже извинился, но теперь издание могут исключить из Российского индекса научного цитирования.

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«Волосы зашевелились во всех местах»

Депутат Госдумы Игорь Ананских добился удаления своего имени из числа авторов статьи в федеральном научно-практическом журнале «Юридическая наука и современность» о рептилоидах-врагах России, последствиях «секса с неграми» и «сатанистской сущности феминизма». По его словам, он действительно написал материал для издания, но совершенно на другую тему.

«Недопонимание получилось. Я ожидал выхода своей статьи ... про традиционные семейные российские ценности <...> а там какая-то хрень по поводу этих рептилоидов, нелюдей. <...> Я ее читал, и у меня, честно говоря, волосы зашевелились во всех местах, потому что я не согласен абсолютно ни с чем в этой статье. <...> Оказался на ровном месте в дураках», — сказал Ананских в комментарии «Газете.Ru».

Депутат прочитал вышедшую статью «глубоко ночью» и потом не мог уснуть, а с утра «начал долбить издательство». В итоге редакция извинилась перед ним и читателями. По данным «Подъема», весь номер со скандальным материалом удалили с сайта журнала, вместо него теперь висит письмо с извинениями перед парламентарием.