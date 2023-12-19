«Оказался на ровном месте в дураках»: депутат стал автором статьи о рептилоидах-врагах России

Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что не писал статью про заговор рептилоидов, вред «секса с неграми» для русских женщин и демонических феминисток. Он отправил в научно-практический журнал статью о «традиционных семейных» ценностях России, а редакция «из-за технической ошибки» подписала его именем скандальный материал. Журнал уже извинился, но теперь издание могут исключить из Российского индекса научного цитирования.
«Волосы зашевелились во всех местах»
Депутат Госдумы Игорь Ананских добился удаления своего имени из числа авторов статьи в федеральном научно-практическом журнале «Юридическая наука и современность» о рептилоидах-врагах России, последствиях «секса с неграми» и «сатанистской сущности феминизма». По его словам, он действительно написал материал для издания, но совершенно на другую тему.
«Недопонимание получилось. Я ожидал выхода своей статьи ... про традиционные семейные российские ценности <...> а там какая-то хрень по поводу этих рептилоидов, нелюдей. <...> Я ее читал, и у меня, честно говоря, волосы зашевелились во всех местах, потому что я не согласен абсолютно ни с чем в этой статье. <...> Оказался на ровном месте в дураках», — сказал Ананских в комментарии «Газете.Ru».
Депутат прочитал вышедшую статью «глубоко ночью» и потом не мог уснуть, а с утра «начал долбить издательство». В итоге редакция извинилась перед ним и читателями. По данным «Подъема», весь номер со скандальным материалом удалили с сайта журнала, вместо него теперь висит письмо с извинениями перед парламентарием.
В своем обращении к депутату редакция издания указала, что имя Ананских оказалось в числе соавторов статьи про рептилоидов «Российская семья как основа отечественной государственности» из-за технической ошибки, а его материал «Cемья как нравственно-правовая ценность российского общества» выйдет в следующем номере. Журнал выразил «глубокую озабоченность» из-за произошедшего.