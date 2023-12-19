102-летняя женщина отметила день рождения в компании полуголого стриптизера

Жительница Великобритании отметила 102-й день рождения в компании полуголого стриптизера. Об этом сообщает The Northern Echo.

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102-летняя Моника Раддик из графства Дарем живет в доме престарелых. Она переехала сюда всего год назад, а до этого вела самостоятельную жизнь и ухаживала за престарелым братом. В день рождения у долгожительницы было всего два желания: посетить церковь и увидеть мужской стриптиз. Сотрудники учреждения организовали праздник для именинницы и помогли ей осуществить задуманное. Стриптиз для женщины станцевал муж одной из работниц дома престарелых. Раддик осталась в восторге от подобного сюрприза.

Долгожительница никогда не была замужем и не родила детей, однако прожила интересную жизнь, которую посвятила заботе о других людях. Она присматривала за мальчиками в детском доме, помогала пациентам в туберкулезном центре, днями работала в столовой во время Второй мировой войны, а также в течение 25 лет помогала монахиням в монастыре.

«Ее невероятный путь пронизан стойкостью духа и уникальной философией жизни — прожить ее на полную катушку с любовью и поддержкой семьи и друзей. Она твердо убеждена, что смех — необходимая составляющая жизни», — утверждает одна из сотрудниц дома престарелых.