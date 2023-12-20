Россиянин сам вживил себе чип, чтобы не терять ключи

Житель Архангельска Аурум Кеттунен самостоятельно вживил себе в руку чип, чтобы пользоваться им как электронным ключом.

«Я постоянно теряю пропуска и ключи. Теперь это меня не беспокоит. Я и есть ключ», – пояснил мужчина.

По его словам, процедура вживления чипа была безболезненной и заняла не больше пяти минут. Аурум Кеттуне считает, что через 3–5 лет такая процедура будет нормой, пишет АиФ.