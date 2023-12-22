В Бразилии руководство тюрьмы заменило сторожевых собак на гусей

Как объяснило руководство тюрьмы, гуси более эффективны в вопросах охраны, да и содержать их намного дешевле, чем собак. Кроме того, служба безопасности рассказала, что у гусей хороший слух, и они издают громкие звуки, тем самым предупреждая охранников о внештатной ситуации.