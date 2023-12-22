«Дама в чёрном»: почему американцы так боялись «русского призрака» на Аляске

Даже спустя 156 лет после покупки Аляски Соединёнными Штатами русское наследие арктического штата будоражит умы американцев. Жители Ситки рассказывают о таинственной «даме в чёрном» (Lady in Black) – русской аристократке, чья душа якобы не нашла покоя после смерти.

Легенда о «даме в чёрном»

Видео дня

Фольклор самого северного штата США – кладезь для исследователей паранормальных явлений. О загадочном феномене Ситки сообщается в книге писателя Джеймса Деверо «Духи Юго-Восточной Аляски: история и призраки аляскинского Панхэндла», изданной в 2016 году.

Автор обратил внимание на городскую легенду бывшего Новоархангельска, связанную с «замком Баранова». Так называется холм, на котором стояла резиденция первого правителя русской Аляски Александра Баранова. Само здание сгорело при пожаре ещё в 1894 году. Но истории о призраке «русской принцессы», якобы появляющейся в этих местах, возникли намного раньше.

Одну из первых публикаций на эту тему можно прочесть в газете «Нью-Йорк Таймс» от 22 августа 1883 года. В заметке «История призрака на Аляске» говорится о привидении, которое обосновалось в заброшенном здании. Мистическую «принцессу» жители Ситки обычно видели в полночь. Утверждалось, что она носит длинные чёрные одежды, а её лоб, шея и запястья украшены бриллиантами.

«Она заламывает свои прекрасные белые руки и с грустным видом бродит из комнаты в комнату, оставляя на каждом шагу лёгкий аромат диких роз», — писала газета.

Храбрые офицеры с военных кораблей иногда осмеливались переночевать в «замке Баранова», но никому из них так и не удалось побеседовать с призрачной красавицей.

«Даму в чёрном» считали дочерью или племянницей «русского губернатора», которая когда-то славилась в Ситке красотой и грацией. Девушку против её воли выдали замуж за нелюбимого человека. В первую же брачную ночь невеста пропала. Вскоре она была найдена мёртвой в маленькой гостевой комнате. По одной из версий, девушка покончила с собой. По другой, её убил несчастный любовник – моряк одного из торговых судов.

Джеймс Деверо приводит в книге разысканные им подробности романтической легенды. Жениха «дамы в чёрном» он описывает как жестокого и порочного человека, который шантажировал правителя Аляски, замешанного в «революционном заговоре».

Даже после помолвки красавица продолжала тайно встречаться с возлюбленным на берегу реки Колошенки (Индиан-Ривер). Когда об этом узнал губернатор, он отправил молодого человека вместе с военно-морской экспедицией на юг вдоль американского побережья. 18 марта девушку обвенчали со «злым принцем» в православном Соборе Архангела Михаила. В тот же день в гавань вернулся военный корабль. Узнав об этом, новобрачная сбежала из бальной залы, чтобы встретить любовника. Поняв, что их положение безвыходно, пара решила умереть.

«С последним поцелуем они обнажили спрятанные клинки, пронзили свои сердца и упали замертво на берегах Индиан-Ривер», — пишет Деверо.

Любовников якобы похоронили заключёнными в объятья друг друга. А дух «русской принцессы» с тех пор стал бродить по «замку Баранова». В некоторых вариантах рассказа утверждается, что девушка держит в руках свечу или фонарь, как бы разыскивая своего любимого. На груди мёртвой красавицы видели кровавую рану, а перед тем как исчезнуть, привидение обычно испускает жуткий крик боли. «Дама в чёрном», согласно фольклору, является раз в полгода, предпочитая северо-западную часть бывшего особняка Баранова.

Кем она была

Исторических подтверждений ситкинской легенды нет. Молва связывает «даму в чёрном» с именем первого правителя Русской Америки Александра Баранова. Полярный исследователь Фредерик Сватка относил историю о призраке к периоду шестого правителя – барона Фердинанда фон Врангеля, который был «хозяином» Ситки в 1830-1835 годах. А по версии газеты The Boston Alaskan, опубликованной в 1906 году, кровавая драма разыгралась весной 1826 года, когда Аляской управлял Матвей Муравьёв. Действующими лицами истории журналисты называли племянницу Муравьёва княгиню Ольгу Арбузову, молодого мичмана Деметриуса Давидова и старого графа Васильева. Впрочем, ни один историк Русской Америки о подобных лицах не упоминает.

В самой легенде хватает и других противоречий. Например, по описанию непонятно, почему несчастная невеста одета в чёрную мантию, ведь свадебный наряд русских аристократок всегда был белым. Впрочем, в некоторых версиях истории призрак назван «леди в синем». Видимо, в потёмках, когда является дух, разобрать цвет его одежды нелегко. Тем более, что в присутствии призрака у очевидцев таинственным образом гаснет огонь.

В сюжете о «даме в чёрном» чувствуется влияние литературной традиции – в частности, романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Поэтому не исключено, что вся история – обычная выдумка жёлтой прессы конца XIX века. Но даже если это так, легенда о прекрасном призраке со временем зажила своей жизнью. Например, предположительная дата смерти «дамы в чёрном» – 18 марта – связана с тем, что именно в этот день в 1894 году сгорел «замок Баранова».